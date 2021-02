Université de Namur: les candidats à l’élection rectorale sont connus

La campagne électorale de l’université de Namur peut enfin débuter. L’assemblée générale de l’UNamur a validé, ce vendredi, les candidatures au poste de recteur. À la suite de l’appel à candidature lancé début janvier, deux candidats ont manifesté leur intérêt pour le poste. En lice pour succéder à Naji Habra dont le mandat s’achève le 13 septembre 2021, on retrouve une femme et un homme : Annick Castiaux et Alain de Crombrugghe.

Les candidatures pouvaient directement provenir de professeurs de l’établissement ou être suscitées, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Institution, par des membres de l’Assemblée générale ou par le Père Provincial des jésuites.