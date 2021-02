Réduction d’impôt, chômage : le gouvernement prolonge les mesures de soutien et prépare la réouverture

Le gouvernement fédéral a décidé vendredi de prolonger jusqu’à la fin juin les mesures de soutien aux secteurs économiques et aux travailleurs dont l’activité est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo au cours d’une conférence de presse entouré de plusieurs de ses ministres.

Il a également approuvé quelques mesures dont l’objectif est d’aider ces secteurs à se préparer à une réouverture.

« On a presque deux économies aujourd’hui », a souligné le Premier ministre : des secteurs dont l’activité se déroule de manière habituelle et d’autres qui sont fermés ou fortement restreints. « Cela se reflète dans le fait que 270.000 travailleurs sont encore en chômage temporaire, 20 % des ménages subissent une perte de revenus de plus de 10 % et que des secteurs sont fermés depuis presqu’un an ».