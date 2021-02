Hockey: Andenne veut croire en un futur radieux

Le club namurois connaît des premiers mois délicats après avoir organisé ses premiers entraînements, en octobre dernier, en pleine pandémie. Pas simple de fonder un nouveau club et d’attirer les membres en cette période troublée. Mais rien n’est impossible pour le dernier né des clubs du Royaume et pour ses dirigeants qui mettront tout en œuvre pour relever le défi.

Quand Frederick Pokorny et Patrick Van den Berghe ont décidé de se lancer dans l’aventure en mettant sur pied un nouveau club, ils ne s’attendaient évidemment pas à être confrontés à la crise du Covid. Mais deux ans après les premières discussions avec la ville d’Andenne qui avait accueilli plusieurs rencontres des équipes nationales indoor à l’Andenne Arena, ils croient plus que jamais en la pérennité de ce projet. « C’est fin 2018 que l’idée est arrivée sur la table », se souvient Frederick Pokorny, le premier président du 101e club belge. « Nous avons à chaque fois été très bien accueillis dans ces magnifiques infrastructures. La Fédération a ensuite soutenu l’idée de créer un second club dans la province, aux côtés de Namur. Nous n’avons pas dû beaucoup réfléchir avant d’accepter de relever le défi avec Patrick. Il existait un besoin et une réelle demande dans une ville sportive mais surtout un véritable dynamisme. »