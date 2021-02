Un panel de citoyens pour «enrichir l’expertise de l’expérience de vie»

Là où je suis très déçu, c’est que toute cette crise du covid était l’opportunité rêvée d’avoir plus de participation citoyenne pour accompagner les virologues et autres ainsi que les politiques vers des décisions mieux concertées. » Dimitri Lemaire est le co-fondateur de Participatiz, une association de participation citoyenne qui accompagne depuis 2015 des communes bruxelloises, des instances régionales et fédérales belges ou encore le parlement européen. Il plaide pour un panel citoyen accompagnant le gouvernement fédéral dans le choix des mesures sanitaires.