Bonne nouvelle pour les Red Flames: une nouvelle équipe nationale espoir (U23) a été crée

En plus de l’équipe U19, les jeunes joueuses de football belge auront désormais une équipe U23 pour se préparer au niveau de l’équipe A.

Une équipe nationale de football féminin espoir (U23) a vu le jour ce vendredi. La Fédération belge de football (RBFA) veut ainsi préparer les Red Flames du futur. Ce projet est soutenu par Be Gold, le projet du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) axé sur la jeunesse. C’est notamment sur base de Be Gold que les Red Lions, l’équipe nationale masculine de hockey, sont parvenus aujourd’hui au sommet de leur sport.

Thomas Jansens est l’entraîneur de cette nouvelle équipe des Red Flames U23. Il sera assisté par Heleen Jaques, récemment retraitée des Red Flames et qui dispute sa dernière année en tant que joueuse. Elle devient également la nouvelle coordinatrice des jeunes. Elle s’occupera également du suivi individuel des jeunes joueuses.