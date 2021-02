Djokovic blessé à l’Open d’Australie : « C’est une déchirure musculaire »

Quand, sur une glissade mal maîtrisée mais que son corps élastique a l’habitude d’absorber, le Serbe ressentit une douleur à la droite de sa ceinture abdominale, soit la zone la plus sollicitée sur les frappes en coup droit. L’intervention du soigneur – ou surtout sa légendaire résilience – lui a permis de poursuivre et il ne suffisait pas de paraître puisque le N°1 mondial a dû batailler 5 sets pour émerger après plus de 3h30 et un intermède hallucinant pour forcer le public mécontent à quitter la Rod Laver Arena en raison du nouveau confinement imposé à partir de minuit. « Mais c’est surtout Fritz qui a perdu », a-t-il reconnu.