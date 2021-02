Retour au silence après la folie Kyrgios

« Il y a des défis plus faciles à relever que d’affronter Nick dans son pays et sur son court préféré… » Dominic Thiem, troisième mondial, finaliste l’année passée et l’un des favoris de cet Australian Open, s’attendait à être bousculé par l’enfant terrible du tennis australien. Il n’a pas été déçu ! Pour la 4e fois de sa carrière, dont la dernière finale de l’US Open, son premier Grand-Chelem libérateur, l’Autrichien a émergé de ce 3e tour dantesque après avoir été mené deux sets à rien et confronté à 2 balles de break dès l’entame du troisième, au bout de 3h22 d’un match électrifié par le public aussie qui avait quasiment rempli la John Cain Arena. Ce court, Kyrgios avait lui-même demandé à s’y produire alors que ce premier gros choc de la semaine aurait pu accueillir plus de public encore sur l’immense Rod Laver Arena.