Les ports d'Anvers et de Zeebrugge vont fusionner (3)

Les ports d'Anvers et de Zeebrugge vont fusionner. Les discussions remontent à deux ans environ et l'accord a été officialisé vendredi par les autorités portuaires d'Anvers et de Zeebrugge. L'opération doit encore recevoir l'aval de l'Autorité de la concurrence. L'intégration devrait être bouclée d'ici la fin de l'année. La nouvelle entité portera le nom de "Port of Antwerp-Bruges".

"C'est un jour magnifique pour la Flandre", a commenté le ministre-président flamand Jan Jambon dans un message vidéo posté sur ses réseaux sociaux. Il évoque une nouvelle "bouleversante dans le sens positif du terme".

La fusion va dans le sens de ce que le gouvernement flamand souhaitait depuis un certain temps déjà. Sur le plan économique, "Bruges et Anvers sont des marques très fortes. L'alliance des deux ports va contribuer à la relance de l'économie flamande", se réjouit le N-VA.

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters, a, elle aussi, applaudi la nouvelle. "Le transport et la logistique forment le coeur et les artères d'une économie saine. La fusion est un grand pas dans la croissance de ces deux portes d'entrée importantes de la Flandre". Selon la ministre Open Vld, les ports sont appelés à jouer un rôle dans le "transfert modal" vers un transport fret plus durable, et le fait qu'ils accroissent leur collaboration va dans ce sens.