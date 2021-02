Jelle Van Damme, ancien joueur d’Anderlecht et du Standard, met un terme à sa carrière (vidéo)

Jelle Van Damme, international belge à 31 reprises et ancien joueur, entre autres, du RSC Anderlecht et du Standard de Liège, a décidé de ranger les crampons. Le défenseur de 37 ans, sans club depuis la fin de son aventure à Lokeren au terme de la défunte saison, l’a annoncé vendredi sur Instagram.

« La décision a été tant compliquée que facile car mes enfants ont toujours été ma priorité. Je leur ai promis de ne plus partir trop loin et rien d’intéressant ne m’a été proposé plus proche de chez moi. Donc, je me retire… et pour être honnête il y a plus dans la vie que ce magnifique jeu », a écrit Jelle Van Damme sur Instagram.