ING mise, encore et toujours, sur la digitalisation

En 2020, les bénéfices de la quatrième banque du pays ont été divisés par deux. Son nouveau CEO, Peter Adams, estime que la solution à cette érosion repose avant tout sur une numérisation plus poussée de l’offre et des services financiers.

Un bénéfice net et avant impôts en chute de 48 % sur un an à 269 millions d’euros. Pour ses premiers résultats financiers à présenter, Peter Adams, fraîchement débarqué à la tête d’ING Belgique, aurait pu rêver mieux. Mais après un an déjà de pandémie, la planète est chamboulée et l’univers bancaire aussi. Comme ses consœurs, ING – qui versera un dividende (0,12 euro par action) à sa maison mère – fait face à un double phénomène négatif depuis plusieurs mois.

D’un côté des taux bas qui persistent et réduisent les marges du secteur, couplés à un coût du risque qui explose comme jamais (589 millions de provisions pour faire face aux pertes sur crédits potentielles) – « vous m’auriez dit cela l’année dernière, je n’aurais vraiment pas pu le deviner », assure, à ce niveau, Hans De Munck, directeur financier.