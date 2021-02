Vers une fusion administrative des hôpitaux de Bastogne et Libramont?

Ce jeudi soir, deux volets importants figuraient au conseil d’administration de Vivalia, l’intercommunale hospitalière qui est le plus gros employeur en province de Luxembourg (environ 4000 emplois). L’un était lié à un plan de redéploiement de l’activité médicale, comprenant un potentiel rapprochement entre les hôpitaux de Bastogne et de Libramont –pour l’instant, Bastogne est associée avec Marche au sein de l’Ifac-, et l’autre volet portait sur une meilleure gouvernance englobant de nouveaux statuts et un nouvel organigramme, comprenant les barèmes des hauts grades du futur organigramme et la revalorisation des bas salaires. Pour le premier point, si présentation il y a eu, le vote n’aura lieu qu’en mars.