Et sur les chaînes gratuites? Les Diables, champions de l’audimat!

Et du côté des chaînes gratuites, le foot, ça marche toujours? Évidemment! Même une rencontre d’Europa League comme Antwerp-Lask a attiré sur la RTBF (Tipik) 166.935 curieux il y a quelques semaines. C’est donc trois fois ou quatre fois plus que certaines rencontres du Standard sur la chaîne payante Eleven. «Ces soirées européennes fonctionnent très bien chez nous», sourit Hervé Gilbert. «Ce n’est pas une surprise: on les met en évidence, et on se réjouit de voir que l’Antwerp et le Club brugeois intéressent la partie francophone du public».