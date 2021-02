La Saint-Valentin donne du baume au cœur à l’horeca

Quels amoureux auraient pu s’imaginer, il y a tout juste un an, que leur Saint-Valentin 2021 se déroulerait en parfait confinement, sans mini-trip européen, ni restaurant ? Avec le covid, il n’y a pas que la tradition de Cupidon qui en prend un sacré coup. Les affaires de l’horeca, elles aussi, ont de quoi faire monter des larmes de tristesse aux yeux de nombreux indépendants et employés, fermeture des restos-bars et disparition du tourisme international oblige. Mais tant les couples que les professionnels du gîte et du couvert ont su, tant bien que mal, s’adapter à l’époque et à ses contraintes sanitaires pour fêter l’amour et faire circuler un peu d’argent. Avec un succès évident.