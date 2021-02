En Belgique, à l’heure actuelle, trois vaccins sont disponibles ceux de Pfizer/BioNTech, de Morderna et celui d’AstraZeneca. Les trois sont très efficaces contre les formes les plus graves du coronavirus. Le vaccin d’AstraZeneca ne peut pas être administré à des personnes de plus de 55 ans en Belgique parce qu’on manque de données les concernant, mais c’est temporaire. On est dans l’attente de nouveaux résultats sur l’efficacité de ce vaccin chez les plus âgés.