Elia et Energinet entament une étude pour une interconnexion entre Belgique et Danemark

Les gestionnaires de réseau à haute tension Elia en Belgique et Energinet au Danemark ont mis sur pied un groupe de travail qui va évaluer la faisabilité d'un câble sous-marin entre les deux pays, qu'il devrait relier sur une distance de plus de 600 km, indique vendredi Elia.

D'ici fin 2021, la faisabilité économique et technique du projet devrait être précisée.

Elia et Energinet envisagent un concept dit hybride. L'interconnexion devrait être reliée côté danois à une nouvelle île énergétique qui sera construite à 80 km des côtes et à laquelle sera raccordé un parc éolien de grande échelle (10 GW). "La Belgique aurait ainsi également accès à un volume important d'énergie renouvelable, ce qui est nécessaire pour décarboniser notre industrie, grande consommatrice d'énergie, et atteindre les objectifs climatiques européens", souligne Elia.