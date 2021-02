Coronavirus: un selfie dans un cercle de craie, en contestation zen

Trace ton cercle », c’est une action lancée sur Facebook par un père et une mère dépités de voir leurs enfants confinés depuis si longtemps. L’idée est de sortir de chez soi, ce dimanche à 11 heures, par groupes de 4 maximum et masqués, et de tracer un cercle de craie d’un mètre cinquante de diamètre au milieu duquel on se tient. Pas besoin qu’il y ait beaucoup de monde : l’objectif est de prendre l’air, de se photographier dans son cercle de craie, puis de rassembler toutes les images via les réseaux sociaux. Elles seront envoyées au Premier ministre pour lui demander de veiller à la santé mentale des moins de 25 ans.