D’Anderlecht au Standard en passant par Los Angeles, la carrière de Jelle Van Damme en cinq photos marquantes

Passé par le Standard et par Anderlecht, Jelle Van Damme a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel ce vendredi. À 37 ans, il compte 31 sélections avec les Diables rouges, 148 matches sous le maillot d’Anderlecht (deux championnats remportés et une Coupe de Belgique), 205 matches avec le Standard (deux Coupes de Belgique), et il est passé par de nombreux clubs tels que Los Angeles Galaxy, l’Ajax Amsterdam (deux championnats), l’Antwerp, ou encore Lokeren, avec qui il a terminé sa carrière. Retour sur cinq photos marquantes de la carrière de l’ancien Diable rouge :

1. Célébration de son deuxième titre de champion de Belgique avec le Sporting d’Anderlecht et Romelu Lukaku, le 18 avril 2010.

2. Célébration de son premier titre avec le Standard et Axel Witsel en Coupe de Belgique, le 21 mai 2011.