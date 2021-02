Carte blanche de la BCE: Vers une politique monétaire plus «verte»

La lutte contre le changement climatique exige des mesures urgentes, le temps nous étant désormais compté. La Banque centrale européenne (BCE) doit s’engager à jouer son rôle. Mais notre engagement ne va pas sans soulever des questions : pourquoi la BCE devrait-elle se soucier du changement climatique, et celui-ci entre-t-il dans le cadre de son mandat ? Ce sont là des questions importantes que nous prenons au sérieux : en effet, l’Union européenne (UE) est fondée sur l’État de droit, et la BCE ne peut agir que dans les limites fixées par les traités constitutifs. Au moment de la rédaction du mandat de la BCE, la lutte contre le changement climatique n’avait pas le caractère urgent qu’elle revêt aujourd’hui. Et pourtant, les auteurs de ce mandat ont fait preuve de sagesse en nous fournissant des règles et principes quant à ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire et quant aux limites de notre responsabilité face aux futurs défis à relever, y compris le changement climatique. Une lecture attentive des traités révèle qu’ils définissent une marge de manœuvre vitale à l’intérieur de laquelle nous devons maintenant prendre nos décisions.

Maintenir la stabilité des prix Premièrement, l’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix. Or, le changement climatique peut avoir une incidence directe sur l’inflation, notamment, lorsque des inondations ou des sécheresses à répétition détruisent les cultures et font augmenter les prix des produits alimentaires. Les politiques d’atténuation peuvent aussi avoir un effet, direct ou indirect, sur les prix à la consommation tels que ceux de l’électricité et de l’essence, par exemple en accroissant les coûts de production. Ces questions sont clairement au cœur de notre mandat. En outre, l’efficacité de la politique monétaire pourrait être entravée par les conséquences des changements structurels liés au climat ou par des perturbations du système financier. Ainsi, la création de crédit pourrait pâtir de pertes résultant de catastrophes et d’actifs échoués. Tant au cours de la crise de la dette souveraine que pendant la pandémie actuelle, la BCE a mené des actions résolues et mis au point de nouveaux outils de politique monétaire visant à préserver le caractère unique et l’efficacité de celle-ci. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que la prise en compte des conditions préalables à la poursuite de notre objectif premier relève de notre mandat de maintien de la stabilité des prix.

Deuxièmement, les traités ont conféré à la BCE l’obligation – parfois négligée – d’apporter son « soutien aux politiques économiques générales dans l’Union », sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix. Selon le droit de l’UE, elle doit notamment contribuer au « développement durable de l’Europe fondé sur […] un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Ce mandat, parfois appelé « objectif secondaire » de la BCE, prévoit que celle-ci est tenue d’apporter son soutien : ce n’est pas une simple faculté, mais une obligation. Lire aussi Pierre Larrouturou: «On peut financer la relance sans argent des Etats» Pas de mandat spécifique, mais… Qui plus est, les traités stipulent explicitement que les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et activités de l’UE, qui comprennent les mesures prises par la BCE. D’une manière plus générale, les traités exigent que les politiques de l’UE soient cohérentes. S’ils ne confèrent pas de mandat spécifique à la BCE dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, ils nous obligent cependant à tenir compte des objectifs et des politiques environnementaux de l’UE dans la poursuite de nos objectifs primaire et secondaire.