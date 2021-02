Recouvert d’un voile de neige, Pairi Daiza sort de l’hibernation

Je dois faire vite, sinon l’eau va geler ! », affirme Louise, en nettoyant les vitres des chambres donnant sur l’enclos des ours polaires et des loups. Comme pour l’ensemble des employés, c’est par un froid glacial et entourée d’une épaisse couche de neige que la soigneuse s’occupe des derniers préparatifs avant la réouverture de Pairi Daiza, prévue ce samedi. Fermé depuis le 2 novembre, le plus grand parc animalier de Belgique fait partie des établissements autorisés à rouvrir le 13 février par le comité de concertation.

« C’est une véritable bouffée d’oxygène », affirme Claire Gilissen, en charge de la communication du parc. « Malgré les restrictions sanitaires, on est très heureux de pouvoir recevoir de nouveau des visiteurs ». Après une année noire, la direction du zoo – dont 98 % des chambres sont déjà réservées pour les vacances de carnaval – compte beaucoup sur cette réouverture pour se remettre dans le sens de la marche.