«Un très bon joueur et un type respectueux»

Il n’aura fallu que huit matches disputés sur la scène belge pour que Joao Klauss gagne le respect de ceux qui l’ont jusqu’ici affronté. C’est le cas de Pierre-Yves Ngawa qu’on avait surpris à échanger quelques propos avec le Brésilien, la semaine dernière au coup de sifflet final du match entre le Standard et Louvain. « Je lui ai expliqué que je venais de Liège, que j’avais été formé au Standard et que cela faisait plaisir que le club liégeois dispose d’un attaquant comme lui, très complet et très travailleur, qui contribue au travail défensif de son équipe et au pressing. Je lui ai dit aussi qu’il avait l’ADN du Standard, parce que durant 90 minutes, il n’avait rien lâché. Il avait raté, en début de rencontre, une belle occasion, mais au final, c’est lui qui avait égalisé. Certains auraient douté. Pas lui ! Mentalement aussi, il est costaud… »