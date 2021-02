Alexander De Croo en «good cop» de la Vivaldi

Après quatre mois et demi au 16, premier regard – avec des partenaires et experts – sur le leadership et la communication du Premier. Entre arbitre, chef d’orchestre et « good cop » de la Vivaldi. Ce n’est qu’un début. Attention au test post-covid : le socio-économique.

Il a pris possession du 16, rue de la Loi, voici 138 jours. On le voit régulièrement face aux médias après les Comités de concertation (Codeco), sur les plateaux télés, dans la presse écrite à égalité entre formats flamands et francophones. Mais comment opère-t-il en interne ? Au sein de la Vivaldi qu’il dirige ? Comment qualifier la communication, à tous les niveaux, du Premier ? Une méthode De Croo ? Un chef d’orchestre ? En plus de quelques « experts » (hé oui) ou proches, nous avons donné la parole à des collègues de gouvernement. Beaucoup jugent qu’« Alexander est fort en com », lui qui « est là depuis longtemps et connaît les codes politiques et médiatiques ». Mais encore ?

Réponse en trois thèmes clefs.

1