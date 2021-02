Naples: Gattuso sur un volcan face à la Juve

« Il a pris plus de baffes de ma part que de la part de son père », s’amusait Gattuso au sujet de Pirlo, avec qui il a formé un duo de choc sous le maillot de l’AC Milan et de l’équipe d’Italie. Mais lors de la Supercoupe d’Italie, le 20 janvier, c’est Gattuso qui a dû encaisser le coup après une défaite amère (0-2) ayant plombé l’ambiance au Napoli. D’ailleurs, les nuages s’amoncellent depuis le début de l’année autour du Vésuve. À la Supercoupe perdue se sont ajoutées l’élimination en demi-finale de la Coupe d’Italie contre l’Atalanta Bergame (0-0, 1-3) et deux défaites gênantes en championnat, contre Spezia (1-2) et le Genoa (1-2), sans compter un autre faux pas contre l’Hellas Vérone (1-3).