Liège Airport - Liège Airport a la "ferme intention" de se constituer partie civile

Réuni mardi dernier, le CA avait pris connaissance du rapport 'Forensic' du cabinet de réviseurs d'entreprises Deloitte sur la bonne gouvernance au sein de l'entreprise exploitant l'outil liégeois. Il avait, dans la foulée des conclusions de cet audit externe, décidé la mise en œuvre des mesures correctives "nécessaires" en la matière, dont le licenciement avec effet immédiat du patron de l'aéroport.

Lors d'une nouvelle réunion vendredi, le conseil d'administration a poursuivi ses travaux relatifs au développement de l'aéroport et "a traité les mesures complémentaires en matière de gouvernance et de renforcement des processus de contrôle interne", indique-t-il. Concernant les contrats de consultants, l'examen est en cours et les décisions ad hoc seront prises, lorsque les vérifications nécessaires auront pu être effectuées, ajoute Liège Airport.

L'entreprise assure qu'elle répondra positivement aux demandes du ministre de tutelle, Jean-Luc Crucke (MR).

Le CA a, enfin, déploré les fuites dans la presse, qui perturbent l'intérêt social de Liege Airport.