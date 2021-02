Axel Witsel s’affiche en train de jongler avec un ballon: «Dans deux semaines le vrai travail pourra commencer» (vidéos)

Axel Witsel est apparu extrêmement positif et optimiste ce vendredi, dans des vidéos postées sur ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain belge, en pleine convalescence, s’est d’abord affiché en train de jongler avec un ballon de football (uniquement du pied droit), et avec le sourire.

Dans une vidéo poster sur sa page Facebook, il s’est exprimé sur sa rééducation dans une interview pour Dortmund TV : « Pour le moment je m’entraîne presque tous les jours de la semaine, un peu plus de deux heures, sauf le dimanche qui est un jour de repos. Je fais des étirements et des assouplissements et puis je travaille tout ce que je peux pour l’instant, même ma jambe, avec la bottine au pied. Je ne peux pas encore faire du cardio, parce que j’ai toujours la botte sur mes pieds donc je ne peux pas mettre de poids dessus. Ce sera pour dans deux semaines quand je n’aurai plus cela au pied, et là, le vrai travail pourra commencer ».