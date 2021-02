Italie: Mario Draghi a présenté officiellement son nouvel exécutif

C’est avec la présentation, ce vendredi, de son équipe gouvernementale que Mario Draghi est officiellement entré dans celle qui est considérée, avec espoir et incrédulité, « une nouvelle ère » de la politique italienne. Après une courte rencontre au Palais du Quirinal avec le chef de l’Etat, Sergio Mattarella, l’ancien président de la Banque centrale européenne s’est limité à lire, avec sa traditionnelle sobriété verbale, la liste de ses nouveaux ministres. Un exécutif qui représente presque tout l’échiquier politique national et qui est bien moins « technique » que prévu. Des vingt-trois nouveaux ministres, quinze sont, en effet, des représentants de la nouvelle majorité parlementaire. Draghi a, toutefois, voulu confier le ministère de l’Economie et des Finances à un économiste de renom, l’actuel directeur général de la Banque d’Italie, Daniele Franco, connu pour son approche rigoriste dans la maîtrise des dépenses publiques.