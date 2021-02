Cédric Blanpain, directeur du Laboratoire des Cellules souches et du Cancer à l’ULB, est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 13 février sur La Première. Couronné notamment de la plus haute distinction scientifique de Belgique, il fait l’état des lieux de la recherche scientifique sur le cancer, de l’avenir de la maladie et des traitements existants et à venir.