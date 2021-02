Météo: le période de froid prend fin ce week-end

Ce week-end, un certain redoux se fera sentir.

La période de temps froid et sec que nous connaissons depuis plusieurs touche à son terme. Le temps sera plus doux ce week-end, le gel disparaîtra à partir de lundi.

Samedi matin, le temps restera ensoleillé. L'après-midi, quelques voiles d'altitude seront possibles, rapporte l’IRM. Le temps deviendra un peu plus doux avec des maxima oscillant de +0 à +2 degrés en plaine et de 0 à -3 degrés en Ardenne. Le vent sera modéré d'est, s'orientant à l'est-sud-est. Au sud du pays, il pourra être encore temporairement assez fort.

En soirée de samedi et la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec mais quelques champs nuageux transiteront par moments sur le pays. De belles éclaircies seront aussi possibles. Les minima oscilleront entre -4 et -8 degrés en de nombreux endroits et pourront encore descendre localement jusque -12 degrés en haute Ardenne. Le vent sera modéré de sud-est, parfois assez fort sur les crêtes ardennaises.