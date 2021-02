Belhocine et les Zèbres ont beaucoup à prouver

Un peu plus de six mois plus tard, personne ou presque n’a oublié la victoire du Sporting de Charleroi en journée inaugurale du championnat au Jan Breydel Stadion (0-1). D’abord qualifiée d’« exploit » chez ce qui était le champion sortant, cette victoire a ensuite vu ce qualificatif être relativisé. D’abord parce que Bruges, qui restait sur une défaite en finale de la Coupe de Belgique, ne semblait pas encore à son meilleur niveau. Ensuite parce que les hommes de Karim Belhocine ont confirmé ce bon résultat par cinq autres succès, laissant bon nombre d’observateurs estimer alors que ces Zèbres-là n’avaient pas grand-chose à envier à la formation brugeoise encore en rodage. Aujourd’hui, la tendance a complètement changé, les Blauw en Zwart marchent sur le football belge et sont plus que jamais les favoris à leur propre succession. Charleroi, lui, doit presque considérer la victoire comme impérative, tout autre résultat pouvant carrément l’éjecter du Top 8.