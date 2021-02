La première place se joue à Mons

Battre Ostende, qui plus est dans sa salle, est devenu un exploit. Que Mons a eu l’outrecuidance de forcer (72-75) le 13 décembre !

C’est la seule défaite concédée par le champion cette saison face à un club belge, alors que les Montois n’y ont toujours pas goûté en 7 matchs de championnat. Mais l’heure de la revanche a sonné : la première place se joue lors du match au sommet de ce samedi à la mons.arena (en direct sur VOOsport World 4 et Proximus Sports). Eliminés en quart de finale de la Coupe par Alost, le club hennuyer, qui doit gérer les douleurs à la voûte plantaire de Cage, s’est qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de l’Europe Cup, mais n’a plus joué depuis un mois en championnat, alors que les Ostendais sont montés en régime malgré les absences de Nakic et Buysse. Un deuxième succès hennuyer constituerait donc un nouvel exploit.