Canada: feu vert pour un fonds de bitcoins en Bourse, le premier dans le monde

Les autorités canadiennes ont autorisé vendredi le lancement d'un fonds de bitcoins négocié en Bourse, le premier au monde, donnant ainsi aux investisseurs un plus grand accès à cette cryptomonnaie.

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), gendarme de la Bourse de Toronto, a donné son feu vert au lancement de ce fonds indiciel proposé par la société Purpose Investments.

Le fonds doit entrer à la cotation à la Bourse de Toronto "dès la semaine prochaine" sous le sigle BTCC, a précisé un porte-parole de la Commission à l'AFP.

"Ce fonds négocié en Bourse sera le premier au monde à investir directement dans des bitcoins" adossés physiquement, "et non pas sur des dérivés, offrant aux investisseurs un accès facile et efficace à la catégorie d'actifs émergente de la cryptomonnaie sans le risque lié à l'autodétention dans un portefeuille numérique", a expliqué de son côté la société Purpose Investments dans un communiqué.

La plateforme de cryptomonnaies Gemini sera le sous-dépositaire des bitcoins et le Canadien CIBC Mellon en sera l'administrateur.