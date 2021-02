Kevin De Bruyne encensé par une légende du milieu de terrain: «C’est un grand champion, j’aime sa science du ballon» (vidéo)

Le Diable rouge s’est fait une place parmi la crème de la crème des milieux de terrain du monde, et est reconnu comme tel par ses pairs.

Kevin De Bruyne ne cesse d’épater son monde. Même si le Diable rouge est pour le moment éloigné des terrains en raison d’une blessure, il enregistre déjà cette saison 15 assists et un but en 23 matches toutes compétitions confondues. Ses performances lors de ces dernières années, avec notamment l’égalisation du record de passes décisives de Thierry Henry (20) en une saison en Premier League, De Bruyne s’est installé comme l’un des meilleurs milieux de terain du monde. Et pour certains, il est même le maître à l’heure actuelle.