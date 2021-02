Open d’Australie: blessé aux abdominaux et incertain pour la suite du tournoi, Novak Djokovic ne s’est pas entraîné ce samedi

Novak Djokovic ne s’est pas entraîné, et a passé des examens ce samedi à l’Open d’Australie, au lendemain de sa blessure aux abdominaux subie face à l’Américain Taylor Fritz lors du troisième tour du premier Grand Chelem de la saison. Blessé dans le troisième set alors qu’il menait deux manches à rien, le numéro 1 mondial était tout de même parvenu à s’imposer en cinq sets. Il avait ensuite déclaré qu’il pensait souffrir d’une déchirure musculaire, et qu’il ignorait s’il serait capable ou non d’affronter Milos Raonic ce dimanche, en huitièmes de finale.