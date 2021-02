Moderna veut augmenter la capacité de ses flacons de vaccin: une mauvaise nouvelle pour la Belgique

La société américaine de biotechnologie Moderna a indiqué avoir demandé l’autorisation à différentes autorités sanitaires du monde entier, d’augmenter de 50 % la capacité de ses flacons de vaccin contre le Covid-19, afin d’accélérer les campagnes de vaccination en cours.

« Afin d’optimiser les ressources et les opportunités de livrer plus de doses plus rapidement sur chaque marché, Moderna a proposé de remplir ses flacons avec jusqu’à 15 doses de vaccin, en comparaison des 10 d’avant », a indiqué la société dans un communiqué.

L’Agence américaine du médicament (FDA) a déjà autorisé l’augmentation de 40 % du contenu des flacons, selon le New York Times, citant des sources proches du dossier.