Les Reds ont-ils inscrit le but de la semaine en Premier League ? Après plus d’une heure de beau jeu, sans toutefois parvenir à tromper Schmeichel, Liverpool est parvenu à trouver la faille sur un coup de génie de ses attaquants. Roberto Firmino a probablement délivré l’un des plus beaux assists de la saison pour Mohammed Salah, à l’arrêt, qui a parfaitement enroulé son ballon pour tromper le gardien de Leicester.