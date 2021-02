Ethias Cross: le belge Quinten Hermans décroche à Eeklo son premier succès de la saison

le coureur belge l’a emporté devant Toon Aerts et Eli Isebryt.

Quinten Hermans (Tormans CX Team) a remporté samedi à Eeklo la septième et avant-dernière manche de l’Ethias Cross.

Parti à la mi-course, Hermans, 25 ans, s’est imposé avec 5 secondes d’avance sur Toon Aerts et 27 sur Eli Iserbyt. C’est la première victoire de la saison dans les labourés de Hermans, qui avait lourdement chuté au Critérium du Dauphiné en août 2020, ce qui avait mis un terme prématuré à sa saison sur route. Laurens Sweeck, vainqueur des deux courses du week-end passé, a dû abandonner après une chute et des problèmes mécaniques.

La course féminine s’est achevée par un nouveau triplé néerlandais, avec Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) victorieuse devant Manon Bakker (+0 : 05) et Lucinda Brand (+0 : 28). Sanne Cant a pris la cinquième place à 1 : 05.

La dernière manche se disputera le 20 février à Saint-Nicolas.