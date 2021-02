Tour de la Provence: Sosa vainqueur au Mont Ventoux et arbitre du duel Bernal – Alaphilippe, Vansevenant brille (vidéo)

Parti à 5 km de l’arrivée, Sosa a devancé son chef de file chez Ineos et compatriote Egan Bernal, 2e à 15 secondes.

Le vainqueur du Tour de France 2019 a profité de l’attaque de son équipier pour rester dans les roues d’un brillant Julian Alaphilippe, débordé dans les derniers hectomètres de course et troisième à 18 secondes.

Wout Poels a lui aussi fait une belle impression en s’emparant de la 4e place à 29 secondes. Le Néerlandais de l’équipe Bahraïn a devancé un groupe de 7 coureurs dans lequel figurait le surprenant Belge Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), 8e derrière Ciccone et Mollema. Deuxième Belge sur la ligne, Dylan Teuns a fini 16e à 1 : 50.

On remarquera également le bel effort du jeune Florian Vermeersch (Lotto Soudal), membre de l’échapée du jour et repris à 8 km du but.