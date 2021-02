Crystal Palace, avec Batshuayi et Benteke titulaires, se fait corriger par Burnley à domicile (vidéo)

Le duo Michy Batshuayi-Christian Benteke n’aura pas pu éviter la défaite à Crystal Palace face à Burnley samedi lors de la 24e journée du championnat d’Angleterre (0-3). Le score était déjà acquis quand Batshuayi (62e) et Benteke (77e) ont cédé leur place.

Johann Gudmundsson (5e), Jay Rodriguez (10e) et Matthew Lowton (47e) ont inscrit les buts des Clarets. À leur décharge, les Diables rouges n’ont pas été bien servis. Sur un des rares ballons jouables, Benteke a cadré un envoi sauvé par le gardien adverse (18e). Peu avant le repos, Benteke et Batshuayi ont bien combiné mais Jordan Ayew n’a pas parachevé le travail (42e). Au classement, Crystal Palace (29 points) est 13e et Burnley se hisse en 15e position (26 points).