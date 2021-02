Jorge Simao sera encore une fois privé de banc à Gand

La commission de discipline de l’Union belge a infligé mardi une suspension d’un match et une amende de 1.000 euros à Jorge Simão. Cette suspension fait suite au fait qu’il a crié en direction de ses joueurs lors de la première mi-temps entre l’Excel et Genk, alors qu’il était suspendu et assis en tribune. C’est le « match delegate » présent au Canonnier qui a rapporté les faits.

Ce dernier a aussi fait savoir à travers son rapport que Jorge Simao a utilisé son téléphone à deux reprises pour communiquer par message avec son banc. « Malgré plusieurs avertissements du délégué du match, Jorge Simao a communiqué avec ses joueurs et son staff. C’est une violation des règles », a fait savoir la commission de discipline. L’Excel n’a pas fait appel de la suspension de son entraîneur.

Suspendu et présent en tribune à Eupen il y a deux semaines, Jorge Simao avait eu un comportement irréprochable. Il n’avait pas bougé d’un poil durant toute la rencontre.