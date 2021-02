Standard: la vélocité de Tapsoba peut surprendre l’Antwerp

Le Standard qui reçoit l’Antwerp, c’est l’annonce d’un match entre boxeurs, au cours duquel chacun se rend les coups, pour sortir vainqueur d’un affrontement de purs hommes. Dans la peau de l’un des « Rocky » rouge et blanc, Abdoul Fessal Tapsoba, l’élément surprise de Mbaye Leye…

Une joute au goût de Playoffs 1, entre deux formations qui se battent pour rester dans le sillage, lointain, du Club de Bruges. C’est aussi un duel entre deux équipes qui offrent des styles de jeu différents.

D’un côté, on retrouve le Standard de Mbaye Leye, qui mise tout sur l’intensité, pour être le plus rapidement possible en possession du cuir. Lâcher les chevaux dès que la prise de balle s’effectue, avec des cavaliers portés vers l’avant, juste pour réussir à surprendre l’opposition.

Une question de vitesse, le leitmotiv d’Abdoul Fessal Tapsoba. « Je mise tout sur cette qualité, parce qu’elle me colle à la peau depuis que je suis tout petit. J’aime en profiter, avant de fixer mon adversaire et réussir à le dépasser. J’ai la confiance du staff à ce niveau, de quoi me permettre d’être en totale liberté sur le terrain. »