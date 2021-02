SMS, email, courrier : comment connaître la date à laquelle vous pourrez être vacciné?

Entre mars et juin, chaque Belge qui n’a pas encore été vacciné recevra une lettre d’invitation de trois pages pour se faire vacciner. La lettre contiendra un code unique de 33 chiffres et lettres, selon Het Belang van Limburg. «Beaucoup de travail a été consacré à cette lettre, il me semble évident de la rendre encore plus simple», déclare Dirk Ramaekers, président du groupe de travail sur la vaccination.

Les 94 centres de vaccination de notre pays seront opérationnels dès la semaine prochaine. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les prestataires de soins de santé, et à partir de mars, ce sera au tour de la population générale, en commençant par les personnes de plus de 65 ans et les patients à haut risque.