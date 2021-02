Les Zèbres presque condamnés à l’exploit face à l’ogre brugeois

Victorieux-surprise lors de la journée inaugurale à Bruges (0-1), Charleroi retrouve les hommes de Philippe Clement ce dimanche. Et même si cette fois, les Zèbres seront à domicile, la tâche semble plus ardue encore pour les hommes de Karim Belhocine. « Les équipes ont évolué depuis le match aller », soulève d’ailleurs le coach carolo, conscient qu’il faudra se lever tôt pour prendre quelque chose à cette formation blauw en zwart qui reste sur 10 succès de rang toutes compétitions confondues, y mettant en plus la manière. « Les observateurs estiment que Bruges est la meilleure équipe de Belgique en ce moment. Les résultats et les noms qui composent cette équipe le confirment. Mais d’un côté, cela ne peut que nous faire du bien d’être confrontés à une telle formation. Cela va nous pousser à nous surpasser car il nous faudra être à 100 %. Mais il faudra faire preuve de constance, cette fois. »