4 morts d’Ebola en Guinée: première résurgence du virus en Afrique de l’Ouest depuis 2016

En Guinée, quatre personnes sont mortes du virus Ebola. C’est ce qu’a rapporté samedi le ministre guinéen de la santé. C’est la première fois que cette maladie très contagieuse refait surface en Afrique de l’Ouest. En 2013 a débuté, toujours en Guinée, une épidémie de virus Ebola qui a atteint dix pays en plus de trois ans et a fait plus de 11 000 victimes. « Nous sommes vraiment inquiets », a déclaré le ministre Rémy Lamah. « Nous avons déjà quatre décès dus au virus Ebola dans la région sud-est de Nzérékoré ».