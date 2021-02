Le Barça déroule contre Alaves, Messi en feu avec un superbe doublé (vidéos)

Les Catalans ont marqué à deux reprises dans le premier acte, via Trincao (29e) - servi par la pépite Ilaix Moriba qui jouait son premier match en Liga ce soir - et Lionel Messi (45e+1). Ils auraient même pu ajouter un troisième but mais le VAR, pour un hors-jeu de quelques centimètres à peine, a annulé un but du capitaine argentin.

Après la réduction du score signée Rioja et offerte par Ilaix Moriba, Trincao (74e) et Messi (75e), d’une fantastique frappe lointaine, ont chacun signé un doublé. Junior Firpo a ensuite donné au score son allure définitive (80e).

L’équipe de Ronald Koeman, très réaliste et offrant quelques bonnes séquences, s’est donc parfaitement bien préparée au huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi contre le Paris Saint-Germain.