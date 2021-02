Météo: du soleil avant l’arrivée des nuages et du dégel progressif

Après une matinée encore très froide, les températures remonteront l’après-midi aux alentours de 0 degré sur le relief ardennais, et autour de 4 voire 5 degrés en plaine ce dimanche.

La neige et soleil seront encore présents avant l’arrivée des nuages et du dégel progressif. - Photo News

La journée débutera sous un ciel bleu ce dimanche, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le soleil laissera progressivement la place à un voile nuageux de plus en plus épais depuis l’ouest. Le temps restera sec. Après une matinée encore très froide, les températures remonteront l’après-midi aux alentours de 0 degré sur le relief ardennais, et autour de 4 voire 5 degrés en plaine. Le vent de sud à sud-est sera modéré, sur les hauteurs de l’Ardenne parfois assez fort.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra nuageux. A l’aube, de faibles pluies seront possibles dans l’ouest. Le vent sera encore modéré, assez fort sur les tops ardennais, de sud. Minima de 2 degrés sur l’ouest à -5 degrés en Hautes Fagnes.