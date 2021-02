Pour Marius Gilbert, un déconfinement en mai est «réaliste» sous certaines conditions (vidéo)

La vaccination avance, les chiffres ne flambent pas et les envies de déconfinement sont de plus en plus présentes. Depuis plusieurs derniers jours, politiques et experts sont invités à s’exprimer sur ce sujet dans les médias. Il y a quelques jours, Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé, évoquait un déconfinement partiel « d’ici 15 jours ». Soit le 26 février. Un peu plus tôt ce dimanche, son ancien président de parti, Elio Di Rupo (PS) appelait à la prudence et à une transition « étape par étape ».