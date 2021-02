Changer son arrière-plan sur Zoom: professionnel ou pas?

On sait tous ce que c’est : on s’était juré d’enfin repasser cette pile de linge en retard pendant le week-end. Finalement, après le ménage et quelques courses, on a tôt fait de se retrouver, allongé dans le canapé, à enchaîner des épisodes sur Netflix. Et, lundi matin, une fois avalé le premier café de la journée, on démarre sa journée de boulot. Tant pis, les collègues ne manqueront pas de remarquer le panier de vêtements froissés dans un coin de la chambre qui sert de bureau, depuis des mois maintenant.

Heureusement, l’intelligence artificielle offre une réelle roue de secours à ceux qui préfèrent masquer leur environnement lors des interminables réunions qui ponctuent la semaine de télétravail.