Le fédéral donne un coup de pouce aux artistes via une compensation partielle des pertes en droits d’auteur.

Parce que les concerts, les événements live et la diffusion horeca ont été mis sous cloche en 2020, les artistes ont non seulement subi une perte en cachets sur leurs prestations, ils ont aussi perdu en droits d’auteurs. « Par rapport à 2019, il y a eu en 2020 une perte de recette de plus de 20 % », constate le ministre de l’emploi Pierre-Yves Dermagne. Le gouvernement fédéral a donc décidé vendredi, malgré une certaine réticence flamande, une double intervention en matière de droit d’auteurs.