Les bulletins du Standard: pas assez de présence dans le rectangle anversois…

Retour sur le partage entre les Rouches et les Anversois (1-1) avec les bulletins des visités.

6 Henkinet : pas de boulot jusqu’à cette reprise de De Pauw au second poteau qui fait mouche. Attentif pour boxer, en catastrophe, un ballon qui heurte au préalable la latte (55e), il est aussi tout heureux de voir Lamkel Zé (67e), Boya (71e) et Buta (87e) ne pas profiter de leur occasion en or.

6,5 Siquet : il pose d’entrée des soucis à Lukaku dans le couloir droit, son entente avec Carcela et Raskin est très bonne et lui offre l’opportunité de monter. Des bons centres dans la boîte que personne ne vient couper. Un peu moins présent offensivement en deuxième mi-temps.

7 Bokadi : c’est lui qui obtient le penalty (après intervention du VAR) qui amène le but d’ouverture. Toujours bien placé, il se permet même quelques jolies remontées de balle. Un gros loupé, le seul du match, dont ne profite pas Boya (71e).