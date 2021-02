Hongrie: Klubrádió, nouvelle victime de la guerre médiatique d’Orbán

C’est la fin d’un bras de fer de dix ans. Après avoir échappé à plusieurs menaces de fermeture et perdu ses douze fréquences provinciales entre 2010 et 2014, Klubrádió, dernier grand bastion de résistance au gouvernement Orbán sur les ondes magyares, n’émet plus à Budapest et alentours depuis dimanche minuit. En septembre 2020, le Conseil des Médias, CSA local soumis à l’exécutif, refusait de prolonger au-delà du 14 février la licence de diffusion de la radio réunissant 200.000 auditeurs quotidiens. Motif invoqué : des retards multiples d’envois de documents administratifs enfreignant la loi sur les médias.