Thierry Neuville battu mais satisfait de sa course de préparation à l’Arctic Rally

On se souvient qu’au Monte-Carlo, les Hyundai i20 n’ont pas tenu la comparaison chronométrique face aux Toyota Yaris. Thierry Neuville est d’ailleurs le seul pilote de l’équipe coréenne qui a sauvé les meubles avec une méritoire 3e place. Au championnat constructeurs, cher à Hyundai, son grand rival japonais affiche déjà 22 unités d’avance. Bien sûr, on est en tout début de saison et onze rendez-vous sont programmés. Mais rien ne dit que toutes ces manches auront lieu.

Pour préparer la prochaine course, l’Arctic Rally en Finlande, Hyundai a aligné ses deux meilleurs pilotes dans une course estonienne, ce samedi. Un terrain de jeu idéal pour mettre au point les i20 WRC sur des chemins de terre recouverts d’un épais tapis de neige et se familiariser avec les pneus à clous dont disposeront les concurrents dans deux semaines du côté de Rovaniemi.